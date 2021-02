Calciomercato Sassuolo, Schiappacasse lascia l'Italia | Ritorno in patria

Sembra essersi concluso sul calciomercato il colpo in uscita per il club di Serie A. L’attaccante è pronto a lasciare l’Italia per ritornare in patria. Ecco tutti i dettagli sulla trattativa e le ultime novità

Nicolas Schiappacasse è pronto a lasciare l’Italia e tornare in patria. E’ fatta ormai per l’accordo con il Penarol. L’affare è stato annunciato nelle ultime ore direttamente dal presidente del club uruguaiano, Ignacio Ruglio all’emittente ‘Sport 890’.

L’accordo definitivo per l’affare in uscita è stato raggiunto la scorsa notte; nelle prossime ore il Sassuolo dovrebbe dare anche l’ok formale. Schiappacasse ha totalizzato due presenze in neroverde, dopo essere arrivato lo scorso settembre dall’Atletico Madrid a titolo definitivo. Ora il ritorno in Uruguay dopo cinque anni dall’avventura al River Plate di Montevideo.

Calciomercato, la parabola di Schiappacasse: in cerca del rilancio in patria

Schiappacasse si è messo in grande evidenza all’inizio della sua carriera, segnalandosi tra i migliori giovani in circolazione. L’attaccante, infatti, era anche stato inserito nella lista dei migliori talenti nati nel 1999 dalla lista del Guardian. Successivamente le sue qualità non sono riuscite ad emergere in Italia, soprattutto con la maglia del Sassuolo, dopo ha giocato pochissimo. Ora il ritorno in patria con la speranza di tornare a brillare come agli arbori della sua carriera.