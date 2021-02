La Juventus pianifica le mosse di mercato: l’ultima idea arriva dalla Spagna, con l’agente Mendes a muovere i fili. In ballo anche la cessione di un big

La Juventus tiene le antenne ritte sul mercato a caccia di possibili colpi per la prossima estate. In casa bianconera sono tante le situazioni aperte, in entrata, ma anche in uscita. La sensazione è che – comunque vada la stagione – verranno fatti diversi investimenti in ogni zona del campo. Tra i reparti da rinnovare c’è l’attacco, orfano di una punta di peso che possa sostituire Morata. La prolungata assenza di Dybala ha ulteriormente accorciato le rotazioni, e qualcosa andrà fatto.

Calciomercato Juventus, Mendes ha il colpo in canna

Mister Andrea Pirlo vuole profili giovani, duttili, che possano ricoprire più ruoli in attacco. L’ultima suggestione arriva dalla Spagna, suggerita dall’agente fidato dei bianconeri, Jorge Mendes. Il procuratore tiene alto il nome di Kang-in Lee, trequartista coreano classe 2001 in forza al Valencia. Il ragazzo si sta mettendo in luce in Liga, dove ha già trovato quattro assist in 16 partite, l’ultimo lo scorso weekend contro il Celta Vigo. L’asiatico è un titolare degli spagnoli, ma in estate potrebbe essere ceduto.

Kang-in Lee ha un contratto in scadenza nel 2022 ma, se non rinnova, il Valencia non ha intenzione di tenerlo in rosa. Il coreano piace a diverse big in Europa, ma Mendes starebbe spingendo per portarlo alla Juventus. Come riporta ‘todofichajes.com’, il portoghese avrebbe già incontrato il club spagnolo, riscontrando difficoltà ad arrivare ad un accordo per il rinnovo. Il Valencia pensa che abbia già un accordo con la Juventus.

Calciomercato Juventus, cessione di Dybala da programmare

Kang-in Lee può fare al caso della Juventus, ma non è l’unica operazione in ballo: i bianconeri pensano al colpo del coreano, ma solo se Mendes trova prima una squadra a Paulo Dybala, ormai fuori dai piani tecnici di Pirlo. Una sorta di doppio accordo tra le parti, con Mendes intermediario di entrambe le operazioni, una in entrata e l’altra in uscita.

L’argentino è fermo da gennaio per un infortunio al legamento collaterale mediale, ma in stagione è riuscito a scendere in campo solo in 11 occasioni, collezionando due gol e due assist. Dybala ha un contratto in scadenza nel 2022 e una sua cessione libererebbe spazio per Kang-in Lee, pronto a fare le valigie da Valencia e a mettersi in gioco in Serie A.