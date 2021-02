La Juventus ci prova per il ritorno di Kean: i bianconeri studiano il piano in sede di calciomercato e potrebbero tentare lo scambio

La Juventus riprende il cammino in Serie A. Questa sera i bianconeri saranno impegnati in un match tutt’altro che semplice (ma sulla carta sicuramente fattibile) in trasferta contro il Verona, in programma alle 20:45. La squadra punta a riconquistare un filotto di risultati positivi dopo le ultime uscite negative stagionali, che hanno visto gli uomini di Pirlo rimediare due rilevanti sconfitte prima con il Napoli e, poi, con il Porto in Champions League. La società targata Agnelli, nel frattempo, pensa a dei cambiamenti in sede di calciomercato, non soddisfatta del percorso svolto fino ad ora. In particolare, potrebbe rifarsi sotto per un ex attaccante attualmente in prestito in Ligue 1.

La Juventus cerca profili da aggiungere alla propria rosa. Team che, tra l’altro, presenta anche diversi elementi dall’età avanzata. La società per questo cerca anche giocatori giovani e pronti stile colpo De Ligt e starebbe pensando ad un suggestivo ritorno di un calciatore della nostra Nazionale per il reparto offensivo: si tratta di Moise Kean, punta di proprietà dell’Everton, ma in prestito al Paris-Saint Germain.

Il classe 2000 ha militato nelle fila del club piemontese nella stagione 2018-2019, realizzando 6 gol in 13 partite giocate. Poi, il passaggio in estate in Inghilterra alla squadra attualmente guidata da Carlo Ancelotti per una cifra intorno ai 27 milioni di euro. Infine, il prestito a Parigi, dove il centravanti sta continuando a mostrare doti di assoluto spessore anche di fronte a fenomeni come Mbappe e Neymar. Ha contribuito con un gol alla sontuosa vittoria del PSG in Champions contro il Barcellona al Camp Nou per 1-4. Nella stagione in corso ha raccolto, inoltre, 24 presenze condite da 13 gol e 1 assist tra campionato e coppa europea.

Numeri importanti che potrebbero spingere Pirlo e Paratici a tentare di riportarlo a Torino, approfittando del fatto che i francesi vorrebbero prolungare il prestito, ma l’Everton non è d’accordo. I ‘Toffees’ potrebbero, però, sparare alto per il talento e addirittura arrivare a chiedere 80 milioni di euro. Cifra sicuramente eccessiva per i bianconeri, che è possibile provino a proporre uno scambio, con l’inserimento di Ramsey nell’affare più un’offerta cash da 15 milioni. Il gallese, che dal suo arrivo non ha mai pienamente convinto, ha una valutazione di mercato sui 25-30 milioni di euro. Situazione da monitorare, con un possibile suggestivo ritorno in casa Juventus.