L’avventura di Varane al Real Madrid è quasi ai titoli di coda, con il rinnovo di contratto che stenta ad arrivare, la Juventus ci prova

Dopo dieci anni nelle fila del Real Madrid, l’avventura del difensore centrale francese Raphael Varane sta per concludersi. In scadenza nel 2022, il campione del mondo 2018 pare non voglia rinnovare il suo contratto con i Blancos. La finestra estiva di calciomercato sarà l’ultima occasione per il club madrileno per non penderlo a parametro zero, monetizzando parecchio. La Juventus pensa a lui per il dopo Chiellini.

Calciomercato Juventus, per il dopo Chiellini c’è Varane | I dettagli

Dieci anni nella capitale spagnola e diciotto trofei vinti per Raphael Varane. Il difensore centrale dei Blancos, campione del mondo 2018 con la Francia, non pare abbia intenzione di rinnovare il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2022, con il Real Madrid.

Il classe ’93, arrivato alla corte di Florentino Perez quando aveva solo diciott’anni dal Lens per dieci milioni di euro, anche in passato era stato sul piede di partenza, ma il ritorno sulla panchina merengues del suo connazionale Zinedine Zidane aveva rimesso in discussione tutto.

A oggi, Varane è il secondo giocatore più impiegato da Zizou, davanti a lui c’è solo il portiere Courtois. Stando alle voci, il Real Madrid gli aveva proposto anche un ruolo importante, dopo la quasi ufficiale partenza del suo compagno di reparto Sergio Ramos, ma qualsiasi tentativo da parte della dirigenza dei Blancos sembra esser stato rispedito al mittente.

Valutato 70 milioni di euro, contro una clausola rescissoria da 500 milioni che non verrà fatta valere, il difensore centrale francese è uno dei primi nomi della lista dei desideri della Juventus, che ha l’obiettivo, nella finestra di calciomercato estiva che si aprirà a breve, di svecchiare il reparto difensivo.

L’idea Varane, infatti, sarebbe funzionale soprattutto per il post Chiellini. Il difensore bianconero e della Nazionale compirà ad agosto 37 anni: spesso infortunato e non più fresco come un tempo, ‘Chiello’ non garantisce più le prestazioni ad alto livello di un tempo. Proprio per questo, la dirigenza dei torinesi ha messo gli occhi su Varane. Ma la lotta sarà dura.