Pirlo deve fare i conti con tante assenze per la partita di domani sera contro l’Hellas Verona: aggiornamenti importanti su Dybala

Sono tanti gli assenti in casa Juve per la trasferta di Verona contro l’Hellas di Juric. Una partita che vale tanto in ottica secondo posto, considerando il recupero col Napoli a marzo. Andrea Pirlo deve ancora fronteggiare i problemi di Paulo Dybala: l’argentino, in seguito a dei consulti specialistici effettuati in settimana, dovrà proseguire con percorso di recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato sul campo, come annunciato direttamente dal club.

Ancora una volta quindi la ‘Joya’ non sarà tra i convocati per la partita di domani, ma Pirlo dovrà fare a meno anche di Alvaro Morata che sta è alle prese con un virus diverso dal Covid, che lo sta costringendo a stare lontano dal campo. Assenze pesanti in attacco dove il tecnico bianconero dovrà ancora una volta affiancare Kulusevski a Cristiano Ronaldo.

Juventus, Chiellini, Cuadrado e Bonucci out | I convocati di Pirlo

Pesano molto anche le assenze in difesa: mancheranno Cuadrado, Chiellini e Bonucci che cercheranno di recuperare per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, partita che può valere una stagione. Ecco perché sono tanti i convocati di Pirlo dall’Under-23. Problemi anche per Arthur che si sta curando con terapie d’urto per cercare di esserci col Porto, ma non sarà a disposizione per l’Hellas.

I convocati di Andrea Pirlo:

Szczesny, Pinsoglio, Buffon; De Ligt, Alex Sandro, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Capellini; Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters; Ronaldo, Rafia, Marques, Akè