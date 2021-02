Le ultime di calciomercato Juventus mettono in risalto la possibilità di un super scambio con una big della Premier League. A Pirlo un bomber di spessore internazionale

Anche in questa stagione la Juventus ha palesato dei problemi in attacco. Dybala è stato praticamente quasi sempre fuori, Morata si è spento dopo un ottimo avvio e ora è out per un virus… Insomma Pirlo ha potuto contare davvero solo su Cristiano Ronaldo, il che non è poco ma il portoghese oltre ad avere una certà età non è nemmeno un vero centravanti, di cui invece avrebbe tanto bisogno il tecnico bresciano.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Rinnovo Zaniolo: le ultime tra richiesta e risposta Roma

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ Lacazette: scambio alla pari

A proposito di centravanti, in soccorso può arrivare il calciomercato. L’occasione è in casa Arsenal, ovvero Alexandre Lacazette che indiscrezioni inglesi danno intenzionato a lasciare i ‘Gunners’ alla fine di questa stagione. In scadenza nel giugno 2022, i londinesi sembrano propensi ad assecondare la volontà del transalpino, desideroso di una nuova avventura. Valutato sui 28-30 milioni di euro, Lacazette farebbe molto comodo alla Juve proprio per la sua capacità di agire anche da punta centrale. Veloce, abile nel penetrare le difese avversarie, l’identikit del quasi 30enne nativo di Lione è in sostanza quello giusto per i bianconeri, che all’Arsenal potrebbero offrire in cambio quel Rabiot da tempo loro obiettivo. Sarebbe uno scambio alla pari proprio intorno ai 28 milioni fissati come prezzo di Lacazette.