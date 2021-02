Calciomercato Roma, Juventus su Zaniolo | La situazione rinnovo

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora incerto: ecco le ultime di CalciomercatoNews.com sul rinnovo con la Roma e la Juventus

Nicolò Zaniolo nella Roma si è affermato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, arrivando a conquistare anche la nazionale italiana. Gli infortuni hanno frenato la sua crescita, anche se resta uno degli elementi più importanti della rosa giallorossa. Il suo contratto scadrà nel 2024, e il club non lo ritiene una priorità, al contrario del giocatore, che vuole uno stipendio più alto. Su di lui c’è anche la Juventus, sempre attenta alla crescita dei giovani italiani.

Roma, la richiesta di Zaniolo per il rinnovo

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalciomercatoNews.com, la trattativa tra la Roma e l’agente di Zaniolo, Vigorelli, è ancora in corso. La richiesta del centrocampista italiano è di prolungare il contratto per almeno altri due-tre anni, con un forte adeguamento. Un rinnovo che era già arrivato nell’agosto del 2019, per le ottime prestazioni del giocatore, che ora vuole ulteriori garanzie per il futuro. Ma il club giallorosso almeno per ora non ha intenzione di rinnovargli il contratto. La valutazione che la Roma fa di Zaniolo è di circa 50-55 milioni di euro, ma alla Juventus potrebbe anche chiedere di più. In caso di cessione, i giallorossi garantirebbero all’Inter il 15% della cifra totale.