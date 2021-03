Cristiano Ronaldo chiama un centrocampista dalla Premier League: la Juventus sfrutta il sacrificio di Mourinho

Il Tottenham potrebbe prepararsi ad una rivoluzione, soprattutto a centrocampo. Se José Mourinho dovesse rimanere alla guida degli Spurs potrebbero arrivare sostanziali cambiamenti e nuovi intrecci di mercato. Lo Special One vuole diversi calciatori, in particolari portoghesi e quattro su tutti sono in cima alla lista: Andre Gomes dell’Everton è uno dei primi obiettivi del tecnico ex Inter.

Gli altri colpi che Mourinho vorrebbe ottenere per il suo Tottenham sono: Paulinho dello Sporting CP, William Carvalho del Betis e Rafael Camacho del Rio Ave. Gli obiettivi del tecnico portoghese escludono, di fatto, alcuni giocatori dal progetto del club londinese, in particolare Giovanni Lo Celso che, come riportato da ‘Don Balon’ potrebbe essere uno dei primi sacrificati. Il centrocampista argentino è ai box da dicembre per un problema alla coscia e sembra non rientrare più a pieno nei piani tecnici di Mourinho.

Calciomercato Juventus, Ronaldo spinge per Lo Celso

Dalla Spagna arrivano conferme di un forte interesse della Juventus per il classe ’96 di Rosario. Il suo periodo migliore lo ha avuto in Spagna al Betis dove si è fatto notare anche da Cristiano Ronaldo che proprio per questo potrebbe spingere il giocatore ad accasarsi ai bianconeri. In 2 anni di Tottenham ha dimostrato di essere un giocatore pronto per la Premier League ma non ancora pronto per diventare un top nel suo ruolo.

Il Tottenham sarebbe disposto a cederlo ma non per meno di 25 milioni di euro, cifra che la Juventus proverà a trattare per cercare di acquistarlo per una cifra più bassa. La trattativa non è ancora in piedi, ma visto l’ok di Cristiano Ronaldo, la Juve potrebbe fiondarsi concretamente su Lo Celso per alzare il livello del centrocampo a disposizione di Andrea Pirlo.