L’attaccante della Lazio Ciro Immobile potrebbe sbloccare un intreccio di mercato tra Juventus e Tottenham che porterebbe Kane in bianconero

Il valzer degli attaccanti che sta per interessare Serie A e Premier League vi potrebbe far girare la testa. Quindi mettetevi comodi e aprite bene gli occhi perché la prossima finestra di calciomercato potrebbe essere rovente per Juventus, Tottenham e Lazio.

Calciomercato Juventus, Immobile porta Kane in bianconero | Dybala al Tottenham

Tutto comincia con il non facile rapporto tra l’attaccante inglese del Tottenham, Harry Kane, e l’allenatore degli Spurs, José Mourinho, i mal di pancia del primo e la non volontà da parte del secondo di sopportarli. Condizioni assolutamente sufficienti perché il ventisettenne nato a Londra lasci la sua città e trovi (ulteriore) fortuna altrove.

E qui entra in ballo la Juventus. Con ventotto gol in stagione, la punta centrale del club londinese farebbe gola a tanti, un po’ meno, però, il costo del suo cartellino. Al momento, infatti, il Tottenham potrebbe lasciar partire il suo giocatore più pagato (12 milione a stagione) per 130 milioni di euro, a fronte non solo dei numeri, ma anche del contratto in scadenza nel giugno del 2025.

Centotrentamilioni, cifra più cifra meno, sono troppi, dicevamo. Anche per la Juventus. E quindi si aggiunge un ulteriore tassello: Paulo Dybala. L’attaccante argentino, in scadenza con il club di Andrea Agnelli nel giugno del 2022, quest’anno non decolla. Tra infortuni e sfortune varie, i numeri fatti vedere dalla ‘Joya’ anche solo l’anno scorso quando è stato nominato ‘giocatore dell’anno’ dalla Serie A stentano ad arrivare. E l’aria nuova servirebbe anche lui.

Ora le cifre. L’innesto di Dybala solo non è sufficiente per coprire il costo del cartellino di Kane. Valutato 70 milioni, il Tottenham ne vorrebbe ancora 60, così da poterli investire su un altro bomber della Serie A, su cui Mourinho ha puntato gli occhi.

Siamo quindi arrivati all’ultima giravolta di questo valzer. Ciro Immobile, valutato non meno di 50 milioni dal patron della Lazio, Claudio Lotito, potrebbe quindi partire alla volta di Londra, lasciando sguarnito l’attacco dei biancocelesti.