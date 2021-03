Il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe effettuare uno scambio in Premier League: dirige Mendes

Torna a vincere il Milan e lo fa in un big match in casa della Roma di Paulo Fonseca. Questa vittoria potrebbe scacciare le problematiche delle ultime settimane, dove erano arrivati i due pareggi in Europa League contro lo Stella Rossa, e le due sconfitte in campionato contro Spezia e Inter. Domani sera l’avversaria sarà l’Udinese, ma nel frattempo si lavora già alla sessione estiva di calciomercato, dove potrebbe verificarsi uno scambio tra un attaccante rossonero con un calciatore in Premier League. A dirigere l’operazione è Jorge Mendes.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, l’attaccante fa le valigie | ‘Occasione’ dalla Spagna!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa | Decisione presa!

Calciomercato Milan, scambio Leao-Neves: ci pensa Jorge Mendes

La rosa del Milan vede al suo interno diversi giocatori di qualità indiscusse. Tra questi c’è l’attaccante Rafael Leao, che probabilmente domani contro l’Udinese avrà una nuova chance da titolare visto l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. In questa stagione il calciatore brasiliano ha totalizzato 27 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 6 gol e 5 assist. Per lui però il futuro potrebbe essere in Premier League nella prossima stagione.

Infatti l’agente, Jorge Mendes, potrebbe cercare di portare al Wolverhampton, squadra con la quale ha un ottimo rapporto e dalla quale riesce ad ottenere sempre commissioni alte per i suoi assistiti, proprio l’attaccante rossonero Rafael Leao. Per farlo però potrebbe pensare ad uno scambio con il centrocampista dei ‘Wolves’, Ruben Neves. In questa stagione il portoghese ha totalizzato 29 presenze, mettendo a segno 5 gol e due assist. Il brasiliano e il portoghese sono entrambi valutati intorno ai 45-50 milioni di euro, quindi potrebbe svilupparsi uno scambio alla pari tra i due club. Dunque procuratore portoghese potrebbe dirigere un’operazione che infiammerebbe il calciomercato estivo.