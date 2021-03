Juventus-Lazio, Lazzari in forte dubbio | Oggi gli esami

La squadra biancoceleste deve invertire la rotta dopo alcune sconfitte cocenti. Simone Inzaghi, però, deve fare i conti con un infortunio importante: il calciatore è a rischio anche per la Juventus-Lazio

La Lazio prosegue la sua corsa in campionato e in Champions League, ma dopo un ottimo inizio di 2021 la squadra ora sta vivendo un periodo di flessione. Simone Inzaghi vuole immediatamente rialzarsi e in attesa di sapere se dovrà scendere in campo con il Torino, fa il punto sugli infortuni in vista dei prossimi impegni. In tal senso è da tenere in particolare considerazione la posizione di Manuel Lazzari: ecco le ultime novità sul suo conto.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovo bomber in Serie A! Tutti i dettagli

Juventus-Lazio, Lazzari a forte rischio: le sue condizioni

La presenza del laterale destro è a forte rischio in vista del match contro la Juventus. Il calciatore è stato costretto a non terminare la partita contro il Bologna, dopo aver accusato un problema al polpaccio. Oggi l’esterno si è sottoposto ad esami alla Clinica Paideia. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma resta in forte dubbio in vista della partita contro i bianconeri.