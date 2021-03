La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato per arrivare a colpi importanti in attacco: il top player pronto a sbarcare in Serie A

Saranno mesi importanti per la Juventus anche per quanto riguarda i possibili colpi in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre attivo per arrivare ad idee suggestive per rinforzare soprattutto il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Finora lo stesso allenatore bresciano ha dovuto fare i conti con le assenze prolungate di Morata e Dybala giocandosela soltanto con Cristiano Ronaldo e Kulusevski nel ruolo di seconda punta alle spalle del campione portoghese.

Calciomercato Juventus, Lacazette nel mirino della Roma

In passato la Juventus ha seguito da vicino l’attaccante francese dell’Arsenal, Alexandre Lacazette, che potrebbe lasciare i Gunners dopo quattro anni e mezzo dal suo arrivo: in caso di offerta convincente, il centravanti transalpino sarebbe pronto a dire addio come svelato dal portale “Football.london“. E così anche la Roma sarebbe sulle sue tracce già da diverso tempo: anche in estate la società giallorossa aveva provato a lungo il suggestivo colpo in attacco.

Finora il giocatore francese ha messo a segno ben 10 gol in 29 presenze in questa stagionale con la maglia dell’Arsenal, di cui 8 realizzati in Premier League. Al momento della firma con i Gunners, arrivata nel 2017, lo stesso Lacazette aveva svelato tutta la sua gioia: “Durante la mia infanzia, grazie ad Henry e ad altri giocatori francesi, ho sempre sognato di giocare per questo club: quel sogno è stato realizzato”. Ora il suo addio è sempre più vicino con la possibilità di sbarcare anche in Serie A con la Juventus che dovrà virare su altri obiettivi di mercato.

In caso di addio di Edin Dzeko, pronto a lasciare definitivamente la Roma, il club capitolino potrebbe sferrare l’assalto vincente a Lacazette, voglioso di una nuova avventura avvincente della sua carriera. Le prossime settimane saranno decisive per decifrare il futuro dell’attaccante francese dell’Arsenal.