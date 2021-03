La Roma vede allontanarsi il quarto posto e un eventuale non qualificazione alla prossima Champions porterebbe alla cessione di alcuni big

La sconfitta della Roma di ieri contro il Milan è una brutta botta per i giallorossi che scivolano dal terzo al quinto posto in classifica, scavalcati dalla Juventus che dovrà anche recuperare una partita e dall’Atalanta. Inoltre con la vittoria del Napoli adesso la distanza della Roma dagli azzurri è solo di un punto, così come dalla Lazio che, nonostante il grande momento di difficoltà, è in piena corsa Champions.

La sconfitta di ieri ha reso ancora più evidente la difficoltà dei giallorossi nel vincere gli scontri diretti. La Roma ha fatto tanti punti con le piccole, ma nei big match è sempre mancata e questo è un fattore preoccupante per Fonseca che attualmente vede le rivali correre veloce e il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League adesso è concreto. L’eventuale non qualificazione porterebbe numerosi problemi in casa Roma che si ritroverebbe costretta a cedere alcuni dei pezzi migliori.

Calciomercato Roma, in dubbio Zaniolo | Allegri in pole

Certamente uno di questi è Nicolò Zaniolo che sta mancando tremendamente alla squadra di Fonseca e potrebbe lasciare la Capitale in caso di non raggiungimento del quarto posto. Presto Zaniolo tornerà in campo ma bisognerà capire in che condizioni rientrerà e se sarà in grado di trascinare la sua squadra. Altra questione è quella di Paulo Fonseca che a fine stagione quasi sicuramente lascerà la panchina della Roma – il portoghese piace anche all’ex Porto – e il nome più caldo per sostituirlo è sempre lo stesso.

Si tratta di Massimiliano Allegri che in questi mesi è stato sulla bocca di tutti, non solo per un suo possibile ritorno in Serie A ma anche per la Premier League e soprattutto per i corteggiamenti del Real Madrid. La Roma però sembra essere una delle possibilità più concrete per il tecnico toscano che in Italia ha sempre dimostrato di essere un vincente e a Roma troverebbe certamente degli stimoli nuovi e unici. Il finale di stagione giallorosso sarà decisivo per il destino del club e dei suoi interpreti, ma anche del suo allenatore.