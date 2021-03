Juventus, Pirlo: il confronto con Sarri e Allegri è impietoso | Gli scenari futuri

Si complica la stagione della Juventus di Pirlo: i numeri a confronto con Sarri e Allegri e gli scenari futuri. Tutti i dettagli

Torna subito in campo la Juventus di Andrea Pirlo. Questa sera, alle ore 20.45, la squadra bianconera ospiterà il sorprendente Spezia di Italiano ancora in piena emergenza. Rispetto alla trasferta di Verona, infatti, tornerà a disposizione solo Danilo dopo la squalifica. Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e Dybala sono ancora ai box, mentre Morata recupera per la panchina. I bianconeri non possono più sbagliare in campionato, a maggior ragione dopo il pareggio contro l’Hellas: il gap dall’Inter capolista si fa sempre più importante e il cammino verso il decimo scudetto consecutivo sempre più complicato. Al netto delle pesanti assenze dell’ultimo periodo, la Juve sta sicuramente rendendo ben al di sotto le aspettative soprattutto in Serie A. In questo senso, il confronto tra Pirlo e Sarri e Allegri è piuttosto impietoso: ecco punti e rispettive classifiche a confronto e gli scenari futuro in casa bianconera. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, Pirlo a -20 da Allegri | Il confronto anche con Sarri e gli scenari futuri

Alla 24esima giornata di Serie A, l’ultima Juve di Massimiliano Allegri aveva già totalizzato ben 66 punti, occupando ovviamente il primo posto in classifica. Nella passata stagione, con Sarri i panchina, dopo 24 turni i bianconeri erano a quota 57, sempre in vetta alla Serie A. Quest’anno, invece, i punti ottenuti da Pirlo sono 46 anche se con una partita in meno, quella contro il Napoli ancora da recuperare. Rispettivamente -20 e -11 da Allegri e Sarri: troppo per una squadra che in estate si è comunque rinforzata con gli importanti innesti di McKennie, Chiesa, Kulusevski e Morata.

Pirlo è quindi chiamato a rimontare, sia in campionato che in Champions League col Porto. In caso di doppio fallimento nessuno scenario è dunque da escludere nel prossimo calciomercato estivo, nonostante la fiducia dimostrata dalla società nell’affidare la panchina al tecnico esordiente. Sono mesi decisivi anche per Andrea Pirlo: la Juve non può più sbagliare.