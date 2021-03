La Juventus continua a monitorare senza sosta il fronte calciomercato per acquisti di qualità in vista della prossima stagione: maxi-scambio

Saranno settimane decisive in ottica calciomercato. Tutto dipenderà anche dai risultati che collezionerà la Juventus tra Serie A e Champions League. Per Andrea Pirlo è tornato il sorriso anche grazie alle reti di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo: un secco tre a zero contro lo Spezia per preparare al meglio la super sfida di campionato contro la Lazio. E, proprio in casa biancoceleste, gli occhi sono puntati per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore bresciano.

Calciomercato Juventus, Luis Alberto nel mirino: scambio possibile

Luis Alberto potrebbe essere l’acquisto top della Juventus in vista della prossima stagione con un’idea suggestiva con una valutazione intorno ai 40-50 milioni di euro. E, in questo modo, il club bianconero avrebbe possibilità di inserire anche Daniele Rugani, attualmente in prestito al Cagliari, e un paio di giovani promettenti come Nicolò Fagioli per abbassare le pretese.

La Juventus continua così a monitorare il fronte calciomercato per immettere qualità al centrocampo della Juventus, che sta soffrendo tanto in questa parte di stagione. Il sogno resta Luis Alberto, che è da sempre uno dei migliori con la maglia biancoceleste della Lazio. Le sue prestazioni sono di alto profilo da diversi anni con Inzaghi che l’ha posto al centro delle sue trame di gioco offensive.

Tutto è possibile in vista della prossima stagione con l’idea suggestiva in grado di apportare maggiore qualità in casa Juventus. In questa stagione il centrocampista spagnolo ha messo a segno sette gol in campionato con due assist vincenti in Champions League. Un giocatore capace di entusiasmante i tifosi bianconeri, che sono sempre amanti dei grandi calciatori come ha dimostrato la storia. La dirigenza torinese è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per innalzare il tasso tecnico della rosa guidata da Andrea Pirlo.