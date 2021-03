La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto l’acquisto a titolo definitivo di Weston McKennie: esercitato il diritto di riscatto con lo Schalke 04

Weston McKennie è un giocatore della Juventus a titolo definitivo: il club bianconero – attraverso una nota ufficiale – ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione del suo cartellino dallo Schalke 04. Come si legge nell’avviso, “la società ha garantito un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025“.

Calciomercato Juventus, Mckennie a titolo definitivo

L’americano si è conquistato la conferma sul campo: 31 presenze stagionali, cinque reti messe a segno e un trofeo già in bacheca: la Supercoppa Italiana. L’avventura di Weston McKennie con la maglia della Juventus è iniziata benissimo e lo raccontano i numeri, ma soprattutto il feeling raggiunto fin da subito con il mondo bianconero. Gol importanti per lui come quello contro il Barcellona al Camp Nou, o nel Derby della Mole.

McKennie è inoltre il più giovane centrocampista di questo campionato con almeno quattro reti all’attivo, nonché miglior marcatore americano nella storia della Serie A e, da quando gioca in Europa, questa con la Juventus è la stagione in cui conta già più partecipazioni a un gol in un singolo campionato: sei.