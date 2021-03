Buffon, 43 anni a fine gennaio, fa una lunga chiacchierata con il Guardian e annuncia che sta seriamente pensando al ritiro

È un Gianluigi Buffon intimo quello che si racconta in un’intervista al Guardian, quasi inedito. Sul piatto c’è la famiglia, la pandemia, il suo rapporto con il vecchio amico e ora ‘superiore’ Andrea Pirlo, allenatore della Juventus. Ci sono i trofei vinti, e quelli che ha sempre sognato di alzare al cielo. E poi c’è un’ombra: quella del ritiro, che potrebbe arrivare come anche no. Perché nella vita è tutta una questione di “destino”, dice sempre lui a Nicky Bandini. Se dovesse appendere i guanti al chiodo già dall’anno prossimo, la Juventus dovrebbe colmare quel buco che dal 2001 riempie uno dei più importanti portieri al mondo – fatta eccezione per l’anno trascorso al Psg – durante il calciomercato. Ma come si può rimpiazzare Buffon?

Calciomercato Juventus, Buffon in dubbio sul ritiro | Le sue parole

Già nel 2017, a trentanove anni, nella mente di Gianluigi Buffon, una vita passata a difendere i pali della Nazionale e della Juventus, era balenato di lasciare il mondo del calcio, poi la virata: “Cosa faccio senza?”. E quindi la proposta del Psg, l’anno dopo, e il ritorno a Torino. Ma ora, che di primavere ne ha quarantatré, il portiere campione del mondo 2006, qualche pensierino in più lo sta facendo: “Guarda, nella mia testa, c’è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo, che è giugno 2023. Questo è il massimo, davvero, davvero il massimo. Ma potrei anche smettere di giocare in quattro mesi“, confessa in un’intervista al Guardian.

In realtà, però, un contatto per il rinnovo di contratto c’è, perché difficilmente la Juventus potrebbe privarsi del suo estremo difensore ‘storico’, anche se non è più titolare e anche se anche ieri il polacco Szczesny ha dato dimostrazione di essere sul pezzo parando il rigore a Galabinov. Perché è una questione di destino, appunto: “Sono una persona che crede nel destino. Quando la Juventus mi ha offerto la possibilità di tornare, ho pensato: ‘ Madonna! Non si sa mai, forse c’è una ragione, qualcosa per cui dovrei tornare lì. Un’ultima grande storia da scrivere“, racconta.

E il sogno è giocare il Mondiale per club che passa dalla vittoria della Champions League, però. Un sogno che la Vecchia Signora ha accarezzato più volte, ma non ha mai veramente afferrato. E forse qualche rimpianto c’è.

Poi c’è il suo rapporto con Andrea Pirlo, il mister. Quello stesso mister con cui Buffon ha condiviso molte esperienze e con cui ha un legame profondo, oltre al rispetto. “Di fronte ad altre persone, sarà sempre ‘Mister’. È una questione di ruoli, una questione di rispetto, una questione di intelligenza. Finché siamo qui, lui ha un ruolo e io un altro. Quando lasciamo questo posto o usciamo insieme, allora possiamo essere Gigi e Andrea“, spiega infine al Guardian.