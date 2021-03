Ancora problemi per Andrea Pirlo. Il centrale della Juventus, Matthijs de Ligt, ha dato forfait: ora gli esami strumentali, possibile tegola

Ancora problemi per Andrea Pirlo. Il centrale della Juventus, Matthijs de Ligt, ha dato forfait durante il riscaldamento a pochi minuti dalla sfida con lo Spezia. Come riportato in esclusiva dalla redazione di Calciomercatonews, il difensore olandese si sta sottoponendo agli esami strumentali al polpaccio: a rischio Lazio e la sfida ritorno in Champions contro il Porto. Con Bonucci e Chiellini ai box per infortunio, ancora un nuovo allarme in vista del doppio impegno decisivo per il prosieguo della stagione.

Non finiscono così i guai in casa Juventus con altri problemi nel reparto difensivo per Andrea Pirlo. Una situazione preoccupante anche per quanto riguarda la sfida di ritorno contro il Porto. All’andata in Portogallo è arrivata una sconfitta per Cristiano Ronaldo e compagni: ora serve ribaltare la situazione con tutti gli uomini migliori a disposizione dell’allenatore bresciano.

Nelle prossime ore arriverà il comunicato ufficiale del club bianconero per certificare le condizioni fisiche del gigante olandese, che non è partito titolare contro lo Spezia a causa di un problema al polpaccio rimediato nel riscaldamento pre-partita.