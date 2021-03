Thiago Alcantara non rientra nei piani del Liverpool, che vuole lasciarlo partire, è stato proposto al Barcellona, ma occhio alla Juventus

L’avventura di Thiago Alcantara al Liverpool non è iniziata con il piede giusto: tra coronavirus e l’infortunio al ginocchio, il centrocampista centrale spagnolo è stato indisponibile per molto tempo. Una volta tornato a disposizione del tecnico tedesco Jurgen Klopp le cose non sono andate meglio. Poco funzionale al gioco dell’allenatore dei Reds, il ventinovenne nato in Italia e cresciuto nella Masia del Barcellona potrebbe cambiare casacca dall’anno prossimo.

E sarebbe anche un’occasione. Infatti, il Liverpool starebbe pensando di lasciarlo partire durante la prossima finestra di calciomercato a 10 milioni di euro. Al momento è stato proposta alla squadra in cui è cresciuto che, tuttavia, non si trova proprio in una situazione ottimale dal punto di vista societario e finanziario. Ed è proprio per questo motivo che la Juventus potrebbe intromettersi e strapparlo alla concorrenza.

LEGGI ANCHE >>>> ESCLUSIVO | Juventus, Amoruso non ha dubbi: “Ultimo anno di Ronaldo”

Calciomercato Juventus, il Liverpool mette in vendita Thiago Alcantara | Le cifre

Acquistato soltanto nell’estate del 2020 a 22 milioni di euro, Thiago Alcantara al Liverpool non ha trovato la stessa fortuna e continuità che invece avevano contraddistinto la sua carriera prima al Barcellona, e poi al Bayern Monaco. Il centrale, nato in Puglia e figlio e fratello d’arte, potrebbe quindi lasciare la Premier League e l’Inghilterra già dalla prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma: Conte dice sì | Raiola ‘regista’

Infatti, la dirigenza dei Reds, secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘diariogol’, avrebbe pensato di proporlo proprio alla squadra in cui è cresciuto che, però, non sta vivendo un momento proprio felice, sia dal punto di vista economico finanziario, sia dal punto di vista societario. Si esclude quindi un ritorno dello spagnolo in Catalogna, anche se la cifra è davvero irrisoria: 10 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>> Lazio, un calciatore a forte rischio per la Juventus | Le sue condizioni

Ma se il Barcellona non può approfittare dell’ottima occasione, ci sono tante squadre che non possono farsi sfuggire il ‘regalo’ che il Liverpool sta facendo loro. Una su tutte: la Juventus di Andrea Agnelli, che non starebbe certo con le mani in mano, ma proverebbe in tutti i modi di strapparlo alla concorrenza. Dopo tutto, si sta parlando di Thiago Alcantara.