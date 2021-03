Il Milan guarda al mercato ma deve pensare anche ai rinnovi: in bilico il futuro di un difensore, con Raiola che lo ha offerto già al Barcellona. La risposta dei catalani non si è fatta attendere

Il Milan pensa al campo, ma non solo. Mentre la squadra di Pioli lotta sul campo per tenersi aggrappato al sogno scudetto, la dirigenza è a lavoro per definire la situazioni di alcuni giocatori che vanno in scadenza di contratto. La priorità è Donnarumma, ma anche la situazione legata ad Alessio Romagnoli è da definire. Il difensore termina il suo rapporto con i rossoneri nel 2022 e la trattativa per il rinnovo non ha ancora portato alla fumata bianca.

Calciomercato Milan, Romagnoli offerto al Barcellona

La situazione si è complicata nelle ultime settimane sia per le richieste elevate del giocatore, che per il malcontento della piazza dopo la prestazione infelice offerta da Romagnoli contro l’Inter. Il suo futuro è ancora da scrivere, e l’agente – Mino Raiola – sta già sondando il terreno per verificare la disponibilità dei big club ad un eventuale acquisto. Secondo quanto riportato da ‘donbalon.com’, il procuratore ha offerto il difensore al Barcellona.

Gli spagnoli sono alla ricerca di un difensore che possa garantire esperienza e diversi anni ad alti livelli. Romagnoli – classe 1995 e titolare della Nazionale italiana – sembrerebbe il profilo adatto, ma il giocatore non ha convinto. L’allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, non ha però avuto problemi a scartare l’offerta, sicuro che in giro si possa trovare di meglio. Un duro colpo per Romagnoli, che proverà a rinnovare il suo contratto con il Milan in attesa di nuove possibilità.