Calciomercato Milan, ipotesi prestito per Tonali | Tutti i dettagli

Prosegue senza sosta il fitto calendario del Milan di Pioli. Archiviata la convincente vittoria nello scontro Champions con la Roma, i rossoneri tornano in campo questa sera per il turno infrasettimanale di Serie A. A San Siro arriva l’Udinese di Gotti, con Donnarumma e compagni che avranno la possibilità di portarsi a -1 dall’Inter in attesa del posticipo di domani che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Parma. Pioli dovrà fare a meno di tre titolari come Bennacer, Calhanoglu e Ibrahimovic. A centrocampo, dunque, al fianco di Kessié ci sarà ancora spazio dal primo minuto per Sandro Tonali. Sono mesi decisivi in casa rossonera anche per la crescita del giovane mediano: per l’ex Brescia non è infatti da escludere l’ipotesi prestito nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ecco le ultime sul suo futuro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il classe 2000 ha finora collezionato 29 presenze stagionali, per un impiego di 1697 minuti. L’ambientamento in rossonero, però, è stato piuttosto difficile e molte delle presenze sono arrivate dalla panchina e, di fatto, spezzoni di partita. Tonali non si è ancora imposto nel centrocampo rossonero e resta la riserva di Bennacer, ma nell’ultimo periodo ha potuto approfittare degli infortuni dell’algerino per aumentare il proprio minutaggio. L’ex Brescia ha dato i primi segnali di crescita, soprattutto nell’ultima uscita contro la Roma, ma decisivi per il suo futuro immediato saranno con ogni probabilità i prossimi mesi. Il 20enne è infatti chiamato a dare garanzie e continuità in mezzo al campo, o al termine della stagione non sarà da escludere una cessione in prestito.

La società rossonera potrebbe infatti ragionare su un prestito in Serie A per permettere al giocatore di trovare maggiore continuità e sempre più certezze. Il tempo, d’altronde, è tutto dalla parte del classe 2000. Staremo a vedere.