Calciomercato Milan, ‘assist’ di Guardiola | Sogno bomber per l’estate

Calciomercato Milan, i rossoneri mettono nel mirino un attaccante di prestigio: colpo possibile grazie a Guardiola

Il Milan è chiamato, nel finale di stagione, a legittimare la prima grande parte di stagione raggiungendo quello che a questo punto è diventato l’obiettivo ‘minimo’, ossia il ritorno in Champions League. Rossoneri in difficoltà nelle ultime settimane, con quattro punti nelle ultime quattro gare, ma che, se hanno complicato la rincorsa scudetto, possono gestire ancora un certo margine sulle inseguitrici ai primi quattro posti. Una volta raggiunto l’obiettivo, la società andrà a caccia di grandi acquisti, per affrontare degnamente il ritorno tanto atteso nella prima competizione europea per club. Tra tali acquisti, il Milan certamente proverà a portare a casa un grande attaccante. Ibrahimovic avrà bisogno di sostegno e sul futuro di Mandzukic, che non si è inserito benissimo nella nuova realtà, ci sono tante incognite. Per il bomber, l’assist abbastanza a sorpresa potrebbe arrivare addirittura da Pep Guardiola.

Calciomercato Milan, Gabriel Jesus diventa possibile: ecco come, la mossa di Guardiola

Il Manchester City infatti starebbe mettendo la freccia per Erling Haaland sulla concorrenza. Gli inglesi vogliono mettere le mani su quello che sarà uno dei bomber più affermati dei prossimi anni, già in grado di far vedere grandi cose con la maglia del Borussia Dortmund. Una decisione, quella del tecnico, che stravede per il norvegese per raccogliere l’eredità del partente Aguero, ma che andrà a ripercuotersi per forza di cose anche sull’altro centravanti in rosa, vale a dire Gabriel Jesus.

Il brasiliano difficilmente accetterebbe di rimanere all’ombra del norvegese, che in quanto nuovo acquisto, visto anche il presumibile investimento partirebbe davanti nelle gerarchie. Gabriel Jesus dunque potrebbe cercare una nuova avventura e il Milan potrebbe offrirgli un progetto in rampa di lancio e con grandi prospettive. Anche se la trattativa si annuncerebbe molto difficile, in partenza, visto l’alto ingaggio percepito dal brasiliano, che attualmente ammonta a 4,6 milioni di sterline, vale a dire circa 5,3 milioni di euro, a stagione. Per facilitare l’operazione la dirigenza rossonera potrebbe così proporre il cartellino di Leao o Bennacer, con i ‘Citizens’ che preferirebbero il centrocampista algerino. In ogni caso, si tratta al momento di semplici rumors e suggestioni di mercato. Staremo a vedere.