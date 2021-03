Calciomercato, l'apertura di Campos | Parole al miele per la Serie A

Una nuova apertura potrebbe prefigurare una nuova apertura nelle prossime sessioni di calciomercato. Ecco tutte le ultime novità a riguardo e il possibile sbarco nella nostra Serie A

Luis Campos ha parlato della nostra Serie A e del suo futuro. L’ex direttore sportivo del Lille sottolinea le prospettive a ‘Tele Radio Stereo’: “Sto osservando tanti calciatori e preparandomi al nuovo progetto. Passaggio del turno in Champions League? La Juventus ha valori migliori del Porto, ma è meno forte del passato. Bayern Monaco e Manchester City sono le favorite”.

Calciomercato, apertura di Campos alla Serie A: “Sarebbe fantastico”

Campos si è soffermato anche sui tanti accostamenti alla Roma: “Non mi ha mai incrociato in un buon momento, magari un giorno potremmo unire le strade. Rispetto molto Pinto. Per i Friedkin spero che vada tutto al meglio”. Arriva poi una netta apertura alla Serie A: “L’Italia mi è sempre piaciuta, come Paese, ma anche come concezione calcistica. Spero un giorno di poter vivere un’esperienza che sarebbe fantastica. Vorrei essere l’architetto di una squadra da costruire”. L’ex Ds del Lille potrebbe rappresentare un’ottima occasione per diversi club di Serie A. Attenzione a Inter e Fiorentina in caso di nuova proprietà ma anche alla Juventus nel prossimo futuro, in caso di addio di Paratici. Chissà che la suggestione non diventi realtà.