Pioli rinuncia a un altro giocatore importante nel match contro la Lazio in programma fra poco più di un’ora all”Allianz Stadium’ di Torino

Non solo Cristiano Ronaldo. Contro la Lazio, nel big match in programma fra un’ora e mezza scarsa all’Allianz Stadium di Torino, non giocherà dall’inizio nemmeno Weston McKennie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Real Madrid, dietrofront sull’attaccante | Juventus ‘gelata’

Come raccolto da Calciomercato.it, in ottica Porto il tecnico della Juventus sarebbe intenzionato a non rischiare lo statunitense dato che non è al meglio dal punto di vista fisico. A prendere il posto dell’ex Schalke 04 sarà probabilmente Nicolò Fagioli, favorito su Bernardeschi.

Ecco la probabile Juventus

(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata