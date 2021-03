La Juventus pianifica il mercato, ma perde uno dei possibili candidati per l’attacco della prossima stagione: il giocatore resta al Real Madrid

La Juventus pianifica le mosse di mercato per la prossima estate, consapevole che la rosa a disposizione di mister Pirlo è da fortificare. Tra i reparti da rinnovare c’è l’attacco, orfano di punte che possano sopperire alle assenze dei titolari. L’allenatore più volte è stato costretto a convocare – e schierare – giovani della Primavera quando Morata e Dybala erano indisponibili. La prossima stagione deve partire con maggiori certezze.

Calciomercato Real Madrid, dietrofront sull’attaccante

Tra le priorità del mercato estivo della Juventus c’è quindi l’acquisto di un attaccante giovane, ma già formato, che possa inserirsi nelle rotazioni di mister Pirlo senza abbassare la qualità dei titolari. Sono tanti i nomi accostati ai bianconeri nelle ultime settimane, ma un giocatore sembra destinato a sfumare. Secondo quanto riferito da ‘todofichajes.com’, infatti, il Real Madrid ha bloccato la cessione di Marco Asensio, seguito con interesse da Paratici.

Marco Asensio era finito nel mirino della Juventus dopo che il Real Madrid sembrava averlo messo alla porta: l’attaccante – protagonista di appena due gol in 23 presenze in Liga – era sotto accusa per il suo rendimento. Il livello delle sue prestazioni si è però alzato nelle ultime settimane, portando la società ad un cambio di rotta. Mister Zidane non vuole provarsi dell’attaccante classe 1996, considerato uno dei migliori talenti nel ruolo.

Calciomercato Juventus, sfuma Marco Asensio

Marco Asensio – a meno di clamorosi ripensamenti – rimarrà al Real Madrid, società con la quale ha un contratto sino al 2023. La Juventus è rimasta gelata da questo dietrofront, così come il Liverpool, che si era avvicinato con interesse all’attaccante. Le strategie di mercato bianconere dovranno essere riviste: non sarà Asensio il bomber che affiancherà Cristiano Ronaldo il prossimo anno nello scacchiere di Pirlo.

Il prossimo passo per il Real Madrid – ricorda ancora ‘todofichajes.com’ – sarà convincere Marco Asensio a firmare il rinnovo, per non rischiare di perderlo a zero la prossima estate. La situazione del giocatore seguirà ad essere attenzionata dalle big del calcio europeo. Juventus compresa.