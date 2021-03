Alcuni difensori dei top club del campionato italiano di Serie A stanno deludendo, in particolare tre grandi nomi del nostro panorama: Marash Kumbulla, centrale difensivo della Roma; Kostas Manolas, in forza al Napoli ed infine Alessio Romagnoli, capitano del Milan di Stefano Pioli. Le ultime sul calciomercato delle grandi società del campionato italiano di Serie A



Roma, Milan e Napoli, nel turno di Serie A che si è appena concluso, hanno raggiunto una vittoria e due pareggi. I giallorossi, grazie alla rete di Diawara nel finale, hanno superato al Franchi la Fiorentina di Cesare Prandelli. La squadra di Pioli invece, reduce dal trionfo proprio con i capitolini, si è fermata in casa contro l’Udinese di Luca Gotti. Infine il Napoli di Gennaro Gattuso che, fra le polemiche, non è andato oltre il pareggio con il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Di questi tre top club, ci sono in particolare tre difensori che stanno deludendo molto: Marash Kumbulla della Roma, Kostas Manolas del Napoli ed Alessio Romagnoli. Il primo, arrivato in giallorosso dal Verona nell’ultima estate di calciomercato, non ha finora inciso nella difesa di Paulo Fonseca, così come il greco, nettamente insufficiente nel pareggio con il Sassuolo di De Zerbi.

Calciomercato – Romagnoli, Kumbulla e Manolas | Quasi 100 milioni di flop

Alessio Romagnoli non ha inanellato grandi prestazioni in questa stagione finora formidabile per il Milan di Pioli. Il centrale rossonero ha un valore di circa 35 milioni di euro ed è in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, con quest’estate che sarà quindi decisiva per il suo futuro. Discorso differente per Kumbulla, arrivato nella Capitale per poco meno di 30 milioni di euro e che finora non ha ripagato la spesa effettuata.

Infine, Manolas, valutato circa 30 milioni ed arrivato a Napoli per 36. Il greco è da tempo sulla lista dei cedibili del club azzurro ed il suo rendimento è decisamente al di sotto della media. Un tris deludente da quasi 100 milioni di euro per il quale la prossima estate sarà fondamentale!