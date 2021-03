Calciomercato, Inter-Atalanta: Muriel osservato speciale | Cifre e dettagli

Occhi puntati su Luis Muriel in casa Inter: possibile assalto estivo del club nerazzurro. Ecco cifre e contropartite tecniche. Tutti i dettagli

Super ‘Monday Night’ in Serie A tra Inter e Atalanta. Domani sera, a ‘San Siro’, si affronteranno le due squadre più in forma del momento: la squadra di Conte, reduce da ben sei vittorie consecutive in campionato, contro quella di Gasperini, che di successi ne ha messi in fila quattro. I nerazzurri per consolidare il primo posto in classifica, i bergamaschi per confermarsi in zona Champions League. Quella di domani sarà anche la sfida tra due delle migliori coppie d’attacco del campionato, ovvero Lukaku e Lautaro Martinez e Zapata e Muriel. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe tornare a far parlare di sé anche in vista della prossima sessione di calciomercato. I suoi numeri, infatti, sono sempre più importanti e non è escluso che le big possano bussare alla porta dell’Atalanta, Inter compresa. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, Muriel osservato speciale | Cifre e possibili contropartite tecniche

Il 29enne sta vivendo il suo miglior momento in carriera e, con 18 gol e 9 assist già all’attivo, si sta anche affermando come uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A. Nelle ultime settimane Conte sta ritrovando il miglior Sanchez, ma in estate non è escluso che la dirigenza nerazzurra possa fare un tentativo per il colombiano. Come anticipato da ‘Calciomercatoweb.it‘, infatti, Muriel sarebbe già stato proposto all’Inter e anche alla Juventus per fare il definitivo salto di qualità. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Marotta potrebbe così tentare l’assalto nella prossima estate. L’attaccante è valutato circa 25-30 milioni di euro dal club bergamasco, con l’Inter che potrebbe però mettere sul piatto delle contropartite tecniche gradite all’Atalanta come Sensi o Gagliardini, che farebbe inoltre ritorno a Bergamo alla corte di Gasperini. Riflettori puntati, dunque, anche su Luis Muriel: le super prestazioni del colombiano non stanno passando inosservate agli occhi dell’Inter e delle big. Al momento si tratta solo di semplici suggestioni di calciomercato, ma staremo a vedere.