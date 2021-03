La Juventus dice no agli scambi proposti dal Barcellona per difensori e attaccanti tra le due squadre: troppo sbilanciati

Va bene la crisi, va bene massimizzare, ma così la Juventus non ci sta. Il Barcellona, una delle squadre più colpite dalla pandemia da coronavirus – e non per i contagi -, aveva infatti proposto degli scambi shock ai bianconeri in vista del calciomercato estivo, che Paratici and co hanno rispedito al mittente: “No, grazie, ma ci teniamo i nostri”, il messaggio implicito che la dirigenza della Juventus ha mandato ai blaugrana. Ma perché?

Calciomercato, scambi shock con il Barcellona | La Juventus rispedisce al mittente la proposta

La crisi economica post Covid non ha risparmiato neanche le società di calcio, e no, non è una novità. Tra stadi vuoti e sponsor che non sono disposti a investire come una volta, il mondo del pallone non è come prima. E se in precedenza i trasferimenti a cifre esorbitanti erano diventati quasi una prassi, adesso si devono trovare altre soluzioni. Una su tutte: gli scambi. Ma non tutti sono vantaggiosi e accettabili, ne sa qualcosa la Juventus, che ha dovuto declinare la proposta del Barcellona.

La dirigenza dei blaugrana, mai stata così tanto in difficoltà, infatti, ha chiesto ai bianconeri sia Paulo Dybala, sia Matthijs de Ligt – che in realtà non sarebbe così dispiaciuto nel lasciare Torino -, in cambio di Antoine Griezmann e Gerard Piqué, che tra il costo del cartellino e l’ingaggio è quasi improponibile.

Al momento, l’argentino è valutato intorno ai 70 milioni e l’olandese 90, contro i giocatori del Barcellona che assieme valgono solo quanto de Ligt: 20 per il catalano e 70 per Griezmann. Per quanto riguarda gli stipendi, nonostante la riduzione e la spalmatura degli ingaggi dovuta proprio alla crisi, i blaugrana percepiscono decisamente di più rispetto agli juventini. Con il netto di Dybala e del difensore centrale ex Ajax, rispettivamente 8 e 7,3 milioni di euro, non si arriva neanche all’intero stipendio del francese: 18 milioni a stagione. E Piqué che invece era stato uno dei fautori del taglio, ora percepisce 4 milioni di euro, ma ha anche 34 anni, contro i 22 da compiere del suo compagno di reparto della Juventus.