Juventus e Milan lottano sul campo e anche all’esterno a caccia di nuovi colpi di mercato: sfuma un obiettivo

È un campionato di Serie A particolare quello di questa annata, ricco di sorprese e anche delusioni. Al momento in vetta alla classifica c’è l’Inter che non ha intenzione di fermarsi, mentre alle spalle dei nerazzurri ci sono Milan e Juventus, rispettivamente distanti sei e sette punti. Un vantaggio notevole visto che mancano ancora molte giornate da giocare, ma che non può bastare per far abbassare la guardia ai nerazzurri.

Lukaku e compagni infatti sanno che ogni passo falso può costare caro e per questo vogliono continuare la striscia di successi portata avanti fino a questo momento. La Juventus intanto ha fatto il suo vincendo per 3-1 in rimonta con la Lazio ieri sera mentre il Milan sarà impegnato quest’oggi alle 15 a Verona e l’Inter giocherà domani sera nella delicata sfida contro l’Atalanta.

Calciomercato, beffa per Milan e Juventus: Amavi rinnova con il Marsiglia

E mentre le tre compagini si sfidano sul campo per la conquista dello scudetto, le società non smettono di lavorare per pensare alle mosse da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato. Tra i tanti nel mirino, potrebbero essercene alcuni che potrebbero scatenare dei duelli tra le compagini anche fuori dal campo. Juventus e Milan sono entrambe a caccia di un terzino sinistro e c’è un nome seguito da entrambe.

Si tratta di Jordan Amavi, che ha il contratto con il Marsiglia in scadenza a giugno 2021. Le due italiane vorrebbero il colpo a parametro zero, ma l’affare sembrerebbe sempre più lontano. Secondo quanto riportato da ‘Le10sport.com’, infatti, il calciatore classe 1994 sarebbe vicino al rinnovo del contratto che lo legherebbe anche per le prossime stagioni al club francese. Qualora l’affare dovesse concretizzarsi, dunque, arriverebbe una beffa per Milan e Juventus che dovrebbero così cambiare obiettivi per rinforzare le fasce.

In questa stagione Amavi ha disputato 11 gare in Ligue 1 e ha siglato anche una rete, mentre in Champions League ha collezionato 5 presenze senza mai andare a segno.