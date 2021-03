Calciomercato Inter, futuro Lautaro | La rivelazione: "Resta e rinnova!"

Annuncio sul futuro di Lautaro Martinez, finito nel mirino del Barcellona: la rivelazione su Crespo e Milito e il rinnovo

Dopo le uscite dalla Champions League e dalla Coppa Italia, l’obiettivo stagionale dell’Inter è diventata la vittoria dello scudetto. Antonio Conte vuole tornare a trionfare in Serie A dopo i successi con la Juventus di qualche anno fa e finora le aspettative sono state rispettate. E’ in corso il match con l’Atalanta al Meazza, dopo la vittoria del Milan col Verona per 0-2, andato momentaneamente a -4. L’allenatore salentino ha a disposizione diversi big e uno di questi, Lautaro Martinez, avrebbe potuto lasciare Milano la scorsa estate.

‘El Toro‘, infatti, ha su di sé gli occhi del Barcellona da mesi. E’ molto apprezzato da Lionel Messi, alla ricerca di nuovi partner d’attacco dopo l’addio del suo amico Suarez. L’affare non si è però concretizzato: i problemi economici del Barça di Bartomeu sono risultati decisivi in un’eventuale trattativa con l’Inter. E proprio in merito al passaggio di Lautaro Martinez in Catalogna, è intervenuto Sabatino Durante.

Inter, annuncio sul futuro di Lautaro Martinez

Sabatino Durante, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di ‘CMIT TV‘ per parlare della situazione di Lautaro Martinez. Di seguito, le sue parole: “Lautaro resta all’Inter, non va da nessuna parte. Aveva delle paturnie con il Barcellona, che però ha ancora più problemi dei nerazzurri“. Chiaro riferimento ai problemi economici dei blaugrana citati in precedenza, ma anche di Suning. Prosegue poi Durante: “E’ una squadra che va ricostruita totalmente, Lautaro che ci va a fare? Crespo e Milito gli hanno suggerito di non andare al Barcellona“.

Due big del calcio argentino, in particolare ‘El Principe‘ Milito -una leggenda del Racing, ex squadra di Lautaro-, che vorrebbe che ‘El Toro‘ vesta ancora la maglia dell’Inter. E infatti: “Il progetto dell’Inter ha un futuro più roseo di quello del Barcellona: che ci va a fare Lautaro Martinez? E anche il ragazzo non ha nessuna intenzione di andare via e rinnoverà“. Ha concluso Sabatino Durante. Emergono dunque ulteriori novità sul futuro dell’attaccante, che a breve potrebbe rinnovare e chiudere definitivamente le porte al club che ha da poco eletto Laporta come nuovo presidente.