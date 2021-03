La Juventus di Fabio Paratici è già a caccia di colpi in sede di calciomercato in vista della prossima estate dei trasferimenti: sul taccuino potrebbe finire Caglar Soyuncu, difensore centrale del Leicester City di Brendan Rodgers. Il giocatore turco, compagno di nazionale di Merih Demiral, è uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League: le ultime sul calciomercato della Juventus



La Juventus è ripartita da Spezia e Lazio! Il pareggio esterno contro il Verona di Juric non ha abbattuto la squadra di Andrea Pirlo che, con i 6 punti ottenuti nelle ultime due giornate, non ha perso il treno Champions e soprattutto quello scudetto, trainato dalla super Inter di Antonio Conte che stasera ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel monday night di San Siro, match decisivo per entrambi i club nerazzurri e non solo.

Intanto la Juventus lavora anche in sede di calciomercato in vista della prossima estate. Molti sono i reparti da rinforzare in particolare la zona centrale della difesa dove Giorgio Chiellini, capitano, non riesce più a fornire molte garanzie dal punto di vista fisico. Il nome nuovo per la Vecchia Signora potrebbe essere quello di Caglar Soyuncu, gigante del Leicester City di Brendan Rodgers, arrivato in Premier League dal Friburgo, club di Bundesliga, per ben 21 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, obiettivo Soyuncu | I dettagli

Soyuncu, in questa stagione con la maglia del Leicester City, ha finora collezionato 15 presenze in Premier League senza andare a segno. Il giocatore turco ha un valore di circa 40 milioni di euro, è un classe 1996 ed ha un contratto in scadenza nel 2023. La Juventus, per provare ad ammorbidire le richieste delle Foxes, potrebbe mettere sul piatto Adrien Rabiot o Aaron Ramsey.

I due centrocampisti della Vecchia Signora, non proprio insostituibili nella rosa di Pirlo, sono da tempo nel mirino del Leicester City che potrebbe così ridurre i costi del cartellino di Soyuncu.