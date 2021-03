La Juventus affronta il Porto di Sergio Conceicao in occasione degli ottavi di ritorno di Champions League. I bianconeri, reduci dalla sconfitta dell’andata, dovranno ribaltare il risultato maturato al Do Dragao guidati da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Per lo spagnolo sarà una partita anche in chiave futuro in bianconero: le ultime sul calciomercato



La Juventus continua a viaggiare spedita dopo la battuta d’arresto in casa del Verona di Ivan Juric. I bianconeri, dopo aver superato non senza problemi lo Spezia di Vincenzo Italiano, si sono imposti sulla Lazio di Simone Inzaghi grazie alla doppietta firmata da Alvaro Morata, centravanti spagnolo arrivato alla Continassa nell’ultima estate di calciomercato dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

L’ex giocatore di Real Madrid e Chelsea, protagonista in positivo anche della vittoria contro lo Spezia, sembra aver, almeno in parte, smaltito gli effetti del virus che lo ha colpito ed è tornato ad essere decisivo in Italia, in un momento delicatissimo per la stagione della Juventus guidata da Andrea Pirlo. Ora però c’è l’Europa con la Champions League ed il Porto può essere il vero crocevia della stagione dello spagnolo.

Una buona prestazione contro il Porto di Sergio Conceicao, con annessa qualificazione ai quarti di finale di Champions League, consentirebbe ad Alvaro Morata di convincere al 100% la dirigenza della Vecchia Signora a confermarlo. La formula infatti che ha portato il classe 1992 in bianconero prevede un diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro con la possibilità per la Juventus di rinnovare di un’altra stagione il trasferimento a titolo temporaneo, sborsando però 10 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid.

In questa stagione finora, soprattutto nella fase a gironi, Morata è stato il vero e proprio leader della Juventus, ancor più che in Serie A dove, con 20 gettoni all’attivo, ha realizzato 7 gol e fornito 9 assist per i suoi compagni di squadra in bianconero.