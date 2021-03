In estate la Juventus potrebbe vedere nuovamente la partenza di una delle colonne bianconere: assalto del PSG con possibile scambio

Serata fondamentale quella di oggi per la Juventus. Infatti i bianconeri questa sera affronteranno il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. Una partita in cui è vietato sbagliare e dove servirà ribaltare il risultato di 2-1 in favore dei portoghesi maturato nel match d’andata. Nel frattempo però la società juventina è intenta anche a pianificare il futuro della squadra.

Nonostante manchi ancora molto alla sessione di calciomercato estiva, si inizia a fare il punto sui rinforzi da inseguire e sulle possibili cessioni. Così a partire nuovamente potrebbe essere Leonardo Bonucci, pilastro della difesa bianconera, che già nella stagione 2017-2018 aveva lasciato Torino per trasferirsi al Milan per un anno. Su di lui ci sarebbe l’interesse del PSG, con il quale potrebbe aprirsi un’ipotesi di scambio.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, cessione ‘obbligata’ | Fissato il prezzo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, nome nuovo per la difesa | Colpo da 40 milioni!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, talento per la difesa | Clausola da paura: è giallo

Calciomercato Juventus, Bonucci al PSG: possibile scambio con Paredes

La Juventus mantiene il passo di Milan e Inter in campionato, grazie alla vittoria in rimonta contro la Lazio, e nel frattempo si concentra per il match che deciderà una buona fetta della stagione, ovvero quello contro il Porto di questa sera. Si inizia anche a pensare alla prossima stagione, tirando un po’ le somme su possibili acquisti e probabili partenze. Stessa cosa fanno i top club europei, tra cui il PSG, che sembrerebbe aver messo gli occhi su Leonardo Bonucci.

Il centrale difensivo infatti sembrerebbe entrato nel radar dei parigini, che vorrebbero integrare in rosa un giocatore d’esperienza come lui. Così con la Juventus potrebbe aprirsi un’occasione di scambio. Ad essere inserito nell’affare oltre a Bonucci, valutato 30 milioni di euro, ci sarebbe Leandro Paredes, centrocampista che da tempo interessa alla società bianconera e che viene valutato sempre 30 milioni. Uno scambio che accontenterebbe entrambe le società, anche se per la Juventus sicuramente non sarà facile convincersi a lasciar partire un pilastro difensivo come Bonucci.