Il futuro del talentuoso difensore alla Juventus o al Manchester United, ma monta il giallo relativo alla clausola rescissoria

Dopo una brillante annata a metà tra il Vitoria Guimaraes e il Bayern Leverkusen nella passata stagione, Edmond Tapsoba si sta confermando un difensore dalle grandi capacità e pronto per giocare ad alti livelli in Europa. Stando a quanto riportato dal noto portale inglese Express, infatti, sul calciatore classe 1999 ci sarebbe ora il mirino del Manchester United. Nonostante la giovane età, infatti, il ventiduenne ha impressionato ed è diventato cuore pulsante della retroguardia dei tedeschi, che hanno inserito una ricca clausola nel rinnovo contrattuale firmato recentemente.

Juventus, giallo clausola per Tapsoba

In estate il Manchester United potrebbe provare una strategia per arrivare al difensore, che era stato già osservato in passato. A quanto pare però, il calciatore sarebbe stato offerto anche ad una big italiana: la Juventus. I bianconeri hanno bisogno di ringiovanire il reparto arretrato e di pensare ad eventuale un futuro senza Chiellini e Bonucci. Il difensore del Burkina Faso, tra i più ambiti in Premier League – oltre ai ‘Reds’, anche Liverpool, Leicester e Wolverhampton avrebbero osservato lo stesso – potrebbe dunque fare al caso giusto della ‘Vecchia Signora’ date le straordinarie abilità mostrate col Bayer Leverkusen. Ma c’è tuttavia un giallo relativo alla clausola di cui prima. Questa si aggirerebbe sui 44 milioni di sterline, prezzo al di sotto del quale il club tedesco non avrebbe alcuna intenzione di scendere, ma è possibile che il prezzo sia stato tuttavia gonfiato.

Tapsoba è dunque un nome pronto ad esplodere nel grande panorama europeo: il suo futuro potrebbe essere al Manchester United o alla Juventus.