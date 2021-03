Più vicino l’addio di kolarov all’Inter in sede di calciomercato: per lui un ritorno di fiamma dalla Turchia

L’Inter si appresta ad affrontare il big match con l’Atalanta. Lo scontro, in programma questa sera alle 20:45, promette grandissimo spettacolo. Entrambe le compagini, infatti, sono in piena forma: i nerazzurri stanno accumulando un notevole filotto di vittorie consecutive, mentre i bergamaschi vengono dal sontuoso 5-1 contro il Crotone. Una partita, quindi, anche molto insidiosa per gli uomini di Conte, che devono cercare di mantenere una distanza più elevata possibile dal Milan nella corsa allo scudetto. Il 2-0 dei cugini contro il Verona non è certamente d’aiuto. La società milanese, inoltre, segue anche temi legati al calciomercato, oltre alle questioni di campo, anche sul fronte cessioni. In particolare, pare più vicino all’addio un elemento della rosa arrivato la scorsa estate, che ha deluso non poco le aspettative.

Calciomercato Inter, Kolarov verso l’addio: ritorno di fiamma del Fenerbahce

L’Inter sembra sempre più lanciata verso la vittoria dello scudetto. La squadra è, attualmente, a quota 59 punti in classifica e punta ai 62 nel match con l’Atalanta. I nerazzurri hanno affrontato di recente gli ostacoli Juventus e Milan, dirette concorrenti alla conquista del principale titolo nazionale. Partite superate brillantemente dagli uomini di Conte. Il gruppo, inoltre, ha l’importante vantaggio di essere impegnato in una sola competizione. Tutto pare, perciò, a favore dei lombardi, che possono essere considerati come i favoriti per il raggiungimento del trofeo.

La società, nel frattempo, continua a tenere d’occhio il mercato, senza trascurare anche il fronte uscite. In particolare, un giocatore della rosa ha deluso le aspettative dal suo arrivo. Si tratta di Aleksandar Kolarov, difensore che potrebbe dire addio nei prossimi mesi. Proveniente dalla Roma durante la scorsa sessione di trasferimenti estiva, il serbo ha regalato più di una prestazione negativa in stagione e non dà le giuste garanzie. Utilizzato poco da Conte: ha, fino ad ora, raccolto solo 11 presenze condite da 1 assist tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e il rinnovo non sarebbe nei piani della dirigenza.

È possibile faccia le valigie considerando anche l’età avanzata (35 anni). Per il calciatore, inoltre, ci sarebbe un ritorno di fiamma. Parliamo del Fenerbahce, squadra della prima divisione Turca. Bisogna tenere conto del fatto che, ai tempi della Roma, i gialloblù avevano corteggiato fortemente il terzino, tentando in svariate sessioni il suo acquisto. Questa potrebbe essere la volta buona, per quello che sembra essere un addio sempre più probabile in casa Inter.