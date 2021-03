Germania, il post Low | Klopp e non solo, c'è anche Flick

La Germania dovrà ingaggiare un nuovo commissario tecnico al posto di Low: il sogno è Jurgen Klopp

E’ notizia delle ultime ore che Joachim Low dirà addio alla panchina della Germania, appena dopo la fine del prossimo Europeo. Il commissario tecnico tedesco ha vinto il Mondiale del 2014, battendo anche in semifinale i padroni di casa del Brasile per 1-7. Un risultato che resterà nella storia, ma il ciclo è giunto al termine e la Federazione sta valutando diversi profili per il futuro.

Germania, Klopp e le alternative per il dopo Low

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalciomercatoNews.com, uno dei profili in fase di valutazione è Jurgen Klopp, se dovesse lasciare il Liverpool a fine stagione. I Reds stanno vivendo una stagione complicatissima dopo aver vinto tutto ciò che c’era da vincere in questi anni. Il tedesco è stato anche accostato alla Juventus nei giorni scorsi. Le alternative non mancano: anche Hansi Flick è uno dei candidati: alla Federazione piace, anche perché ha riportato il Bayern Monaco sul tetto del mondo.

Il terzo candidato è Ralf Ragnick, che al Milan conoscono bene. Doveva infatti prendere il posto di Stefano Pioli l’estate scorsa, poi Gazidis ed Elliott hanno deciso di proseguire con l’allenatore italiano. Klopp, Flick e Ragnick stanno cosa vuol dire lavorare coi giovani e in vista del Mondiale di Qatar 2022 possono dare una nuova svolta al movimento.

Raffaele Amato e Nico Bastone