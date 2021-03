La Juventus non vive un buon momento e pensa alle mosse per il futuro: c’è il possibile addio per il ritorno in Premier League

Non è una grande stagione quella che sta vivendo la Juventus, che rischia di ritrovarsi con meno trofei rispetto al solito. Negli ultimi nove anni infatti i bianconeri avevano abituato bene i propri tifosi con la conquista di almeno lo scudetto, obiettivo che in questa stagione sembra essere più lontano che mai. Quando siamo giunti a metà marzo, infatti, l’Inter continua a dominare il campionato e occupa la vetta della classifica a ben dieci punti di distacco dalla ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuovo positivo al Covid | Il comunicato UFFICIALE

In questa settimana inoltre è arrivata una beffa molto grande per la Juventus, che è uscita sconfitta dal doppio confronto con il Porto valevole per gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri ora hanno due obiettivi da qui al termine della stagione: provare a riaprire il discorso scudetto e vincere la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, che si disputerà il 19 maggio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, riscatto in bilico | Una big di Serie A sul difensore

Calciomercato Juventus, Ramsey in bilico: i tifosi dell’Arsenal sognano il suo ritorno

La società intanto continua a lavorare sul futuro e studia le nuove mosse da attuare nella prossima stagione. Tra i calciatori che potrebbero partire c’è anche Aaron Ramsey, che è arrivato un anno fa a parametro zero per svoltare il centrocampo ma fin qui non è riuscito a incidere più di tanto. Il gallese ha un po’ deluso le attese e per questo motivo potrebbe finire sul calciomercato in estate, anche perché si libererebbero così di un ingaggio importante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio ‘due per uno’ con il big | Conte frena

Appena saputa la notizia del possibile addio, i tifosi dell’Arsenal hanno invaso i social con una richiesta ben precisa: riportare ‘a casa’ Aaron Ramsey. Il gallese aveva salutato i ‘Gunners’ a parametro zero nell’estate del 2019 dopo aver vissuto annate davvero importanti in Premier League. Ora le sue qualità potrebbero sicuramente tornare utili all’Arsenal, che non vive un gran momento in campionato vista la decima posizione in classifica.

Ramsey ha collezionato 25 presenze in questa stagione e ha realizzato anche due reti, ma non sembra essere fondamentale nello scacchiere di Andrea Pirlo.