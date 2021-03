La Juventus potrebbe sacrificare Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione dalla Champions che peserà a bilancio: ipotesi di scambio con un ex

L’eliminazione di ieri sera dalla Champions League pesa come un macigno nella stagione della Juventus che ancora una volta fallisce l’obiettivo europeo, ancora una volta contro un avversario assolutamente alla portata. L’eliminazione e la possibile non vittoria dello scudetto porterebbero ad un fallimento totale del progetto bianconero e questo si rifletterebbe anche su Cristiano Ronaldo, il giocatore simbolo che avrebbe dovuto riportare la Juve sul tetto d’Europa.

L’operazione di mercato per portare in Italia il portoghese era finalizzata alla Champions League e per il terzo anno consecutivo le aspettative non sono state soddisfatte. A bilancio Ronaldo pesa come un macigno, 30 milioni all’anno in un anno che porterà poco nelle casse del club. Ad un anno dalla scadenza la Juventus potrebbe aprire alla cessione del 5 volte Pallone d’Oro e lo stesso CR7 potrebbe decidere di andare altrove.

Calciomercato Juventus, Ronaldo verso l’addio | Sul piatto Pogba

La valutazione della Juve per Ronaldo, ad un anno dalla scadenza, è di circa 35-40 milioni di euro, considerando anche i 36 anni del portoghese. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di tentare uno scambio alla pari con il Manchester United per Paul Pogba: un incrocio clamoroso di mercato che riporterebbe rispettivamente il portoghese a Manchester, nel club che lo ha reso grande al mondo intero, e il francese alla Juventus, la squadra che lo ha fatto conoscere al grande calcio. Due romantici ritorni che affascinano le rispettive squadre.

Anche il campione del mondo in carica ha un contratto in scadenza con i Red Devils nel 2022. Il Manchester United, però, chiede una parte cash per lasciare andare Pogba. Attualmente si può solo parlare di ipotesi e suggestioni, che affascinano gli amanti di calciomercato. Di concreto c’è che Ronaldo può davvero lasciare la Juve e Pogba sembra arrivato ai titoli di coda con lo United.