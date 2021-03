Il Milan è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di altissimo profilo in vista della prossima stagione: scambio possibile

Il Milan vuole continuare a lavorare in ottica futura per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Sul fronte calciomercato potrebbero arrivare novità importanti e tutto dipenderà anche dalla decisione che prenderà Zlatan Ibrahimovic. Il contratto del campione svedese scadrà il prossimo giugno: possibile il rinnovo, ma la società milanese sarebbe propensa anche ad un nuovo colpo per puntellare l’attacco rossonero.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, fallimento Paratici | Champions horror

Calciomercato Milan, scambio da urlo col Chelsea: addio Bennacer

Come svelato dal portale “Football.london” il Chelsea potrebbe pensare anche alla cessione immediata dell’attaccante tedesco, Timo Werner, che non sta entusiasmando più di tanto con la maglia dei “Blues”. Dopo l’exploit con il Lipsia, il Nazionale tedesco ha messo a segno soltanto dieci reti complessivamente: un bottino un po’ magro per un attaccante del suo talento. Per lui soltanto cinque in Premier League, uno nelle ultime venti uscite stagioni. In estate è stato pagato dal Chelsea per ben 60 milioni di euro e così lo stesso top club d’Europa potrebbe pensare al suo addio immediato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Ronaldo in bilico |Rifiutato da due big

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, idea attaccante dalla Premier | Juventus e Roma alla porta

E l’idea di scambio potrebbe nascere proprio con il Milan, alla ricerca di un valido attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. La valutazione del centrocampista si aggira sulle stesse cifre di Werner, ma al momento non ci sarebbe contatti ufficiali. Si tratterebbe soltanto di una suggestione con l’attuale manager del Chelsea, Thomas Tuchel, che è pazzo dell’algerino visto che aveva provato anche ad acquistarlo ai tempi del PSG.

Il Milan continua a monitorare il fronte calciomercato per essere protagonista anche a livello europeo puntellando ogni reparto a disposizione di Pioli. Un colpo da novanta per il reparto offensivo: i rossoneri pensano a diverse operazioni di mercato per la prossima estate.