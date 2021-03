Il Milan affronta il Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Europa League: emanate le formazioni ufficiali

Il sorteggio di Europa League non è stato fortunato per il Milan, ma certamente regala una partita dall’alto tasso di spettacolo. Infatti i rossoneri sfideranno tra pochi minuti il Manchester United nell’andata degli ottavi di finale. Nelle due squadre sono diverse le assenze importanti, con i due tecnici che hanno ridisegnato le squadre utilizzando gli elementi disponibili in rosa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, super colpo in attacco | Scambio con la big della Premier

Nei Red Devils sicuramente pesano molto le assenze di Marcus Rashford in attacco, Paul Pogba a centrocampo e David De Gea tra i pali. Mentre nel Milan ancora out Zlatan Ibrahimovic e Calhanoglu, oltre ad Alessio Romagnoli, che non va in panchina, bensì in tribuna.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan e Juventus, possibile beffa in arrivo | Vola in Spagna

Manchester United-Milan, le scelte UFFICIALI: confermate le assenze

Dovrà mettercela tutta il Milan per cercare di partire bene negli ottavi di finale di Europa League. Una sfida certamente difficile contro il Manchester United, in un tempio del calcio come l’Old Trafford, che conserva il suo fascino pur senza i tifosi. Diverse assenze nelle due squadre che vengono colmate dai due tecnici con i calciatori a disposizione. Questi i ventidue giocatori scelti che scenderanno in campo:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; McTominay, Matic; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Martial. All: Solskjaer

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leão. All: Pioli