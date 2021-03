L’Inter inizia a pensare al prossimo calciomercato e vuole il colpaccio: c’è l’assist del Barcellona

È una stagione particolare per l’Inter, che può diventare storica qualora dovessero continuare ad arrivare i risultati delle ultime settimane. I nerazzurri hanno fallito in Champions League e in Coppa Italia, ma sono in piena corsa per la conquista dello scudetto dopo nove anni di dominio della Juventus.

L’Inter ora ha un vantaggio di ben sei punti sul Milan che è al secondo posto in Serie A, un vantaggio che sicuramente fa stare tranquilli ma non deve far abbassare la guardia perché mancano ancora dodici giornate alla fine della Serie A.

Calciomercato Inter, occasione Wijnaldum: il Barcellona si defila dall’acquisto

L’Inter sogna ad occhi aperto lo scudetto che renderebbe sicuramente storica questa annata, visto che i nerazzurri non vincono un titolo da ormai 10 anni, ma intanto la società continua anche a pensare al futuro e ai possibili colpi di calciomercato per la prossima estate.

Tra i calciatori nel mirino ci potrebbe essere Georginio Wijnaldum, che è seguito anche dal Barcellona ma potrebbero esserci novità importanti in tal senso. Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, infatti, i catalani avrebbero deciso di non puntare più sull’olandese.

Qualora la notizia dovesse essere confermata, dunque, si aprirebbero le porte dell’Inter per provare a puntare al super colpo a centrocampo.