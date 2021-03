La delusione dell’uscita contro il Porto è ancora fresca per la Juventus, ma Cristiano Ronaldo avrebbe avanzato una richiesta alla società

Per il secondo anno consecutivo la Juventus abbandona la Champions League agli ottavi di finale. Proprio come la scorsa annata il sorteggio sembrava essere favorevole, con l’urna di Nyon che ha estratto il Porto per i bianconeri. Ma tra andata e ritorno la squadra di Juventus non è riuscita a sfruttare a pieno le occasioni, finendo per uscire ai supplementari.

Ovviamente questo rappresenta un fallimento per la società e per i giocatori, in particolare per uno, Cristiano Ronaldo, arrivato a Torino per vincere quella Champions League che ai bianconeri manca dal 1996. Così, secondo quanto riportato da ‘El Chinguito’, nota trasmissione spagnola, Ronaldo avrebbe chiesto la cessione alla Juventus. Per lui potrebbero aprirsi le porte di un inaspettato ritorno al passato.

Calciomercato Juventus, Ronaldo chiede la cessione: Mendes in contatto con il Real Madrid

L’acquisto di Cristiano Ronaldo è stato sicuramente un colpo da top club europeo per la Juventus, che con lui puntava a salire sul tetto d’Europa. Ma proprio quest’ultima cosa è mancata. Nei tre anni in bianconero il portoghese è uscito sempre in maniera precoce dalla Champions League, ma l’eliminazione di quest’anno potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso.

Infatti il portoghese avrebbe chiesto la cessione alla Juventus. Nonostante il suo ruolo fondamentale e i numeri pazzeschi che colleziona, con 32 partite giocate tra campionato e coppe e 27 gol segnati, il portoghese ha ancora voglia di vincere in Europa. Così, secondo quanto riportato dalla trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’, l’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, avrebbe parlato con il Real Madrid proprio del futuro del campione portoghese. Qualora i contatti dovessero farsi più insistente per CR7 potrebbe aprirsi l’opportunità di tornare nei ‘Blancos’, dove ha vinto vinto tutto e ha comunque lasciato una parte di cuore.