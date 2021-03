La Juventus di Andrea Pirlo e Fabio Paratici si prepara ad affrontare la finestra estiva con poche certezze e molti reparti da rinforzare. Uno di questi è sicuramente il centrocampo dove molti big potrebbero salutare, Ramsey ad esempio, ed altri arrivare: attenzione al nome di Remo Freuler dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Le ultime sul calciomercato della Juventus



La Juventus dovrà affrontare domenica la sfida esterna in casa del Cagliari di Leonardo Semplici. Un match verità per i bianconeri allenati da Andrea Pirlo che devono riscattarsi dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Porto di Sergio Conceicao. A centrocampo dovrebbe giocare Aaron Ramsey, centrocampista gallese, che però, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe salutare la Continassa.

Il rendimento dell’ex Arsenal infatti, non sembra aver convinto e, risparmiando sull’esoso ingaggio di Ramsey, la Juventus potrebbe virare su un profilo a centrocampo che arriva dalla Serie A, più precisamente dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Stiamo parlando di Remo Freuler, tuttofare della linea mediana del club orobico.

Calciomercato Juventus, che intreccio con l’Atalanta | Da Romero a Freuler

Con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Juventus ha già un affare in ballo: parliamo del riscatto fissato sui 16 milioni di euro per Cristian Romero. L’ex giocatore del Genoa, in quest’annata, si sta rivelando uno dei migliori nel ruolo. La cifra del riscatto dell’argentino è molto simile a quella del valore di Remo Freuler, che è però in scadenza di contratto nel 2022, con la Vecchia Signora che proverà dunque a tirare ulteriormente sul prezzo con i vertici di mercato della Dea.

In questa stagione, Cristian Romero ha finora totalizzato più di 20 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno due reti e fornendo ben due assist per i suoi compagni di squadra. Discorso differente per lo svizzero Freuler che, in 22 gettoni accumulati, ha realizzato un gol e scodellato tre assist.