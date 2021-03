Calciomercato, Juventus su Sergio Oliveira | Cifre e dettagli

La Juventus inizia a pensare alle dinamiche di calciomercato in vista della prossima estate. Il club bianconero potrebbe andare su un nome che ha fatto molto male alla Vecchia Signora di recente

L’eliminazione dalla Champions League rappresenta ovviamente uno snodo cruciale per la stagione della Juventus. I bianconeri, infatti, si ritrovano privati del loro principale obiettivo stagionale e ora dovranno tuffarsi sul campionato per tentare di conquistare almeno la Serie A e dare un senso importante alla stagione. In ogni caso, l’eliminazione per mano del Porto rappresenta attualmente un tema sempre più cocente.

La vittoria per 3-2 nel ritorno a Torino non è bastata alla squadra di Andrea Pirlo per approdare ai Quarti di Finale. Un risultato assolutamente a sorpresa e un esito nefasto per la Vecchia Signora che ora potrebbe pensare di rivoluzionare totalmente la rosa nel prossimo futuro. Si parla molto, infatti, nelle ultime ore, delle possibili operazioni in entrata e in uscita che potrebbero effettuare i bianconeri e una di queste potrebbe attingere proprio dal Porto. Ecco tutte le ultime novità a riguardo e il possibile scenario in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Paratici punta Sergio Oliveira: la cifra sale

Il Porto, al netto della disfatta della Juventus, rappresenta una delle grandi sorprese di questa stagione in Champions League. I lusitani, infatti, hanno messo in mostra le qualità di diversi calciatori decisamente interessanti in rosa. Tra questi anche Sergio Oliveira. Il centrocampista ha condannato la Juventus con una grande doppietta nel 3-2 finale e sta vivendo una grandissima stagione anche nel massimo campionato portoghese. La sua esplosione non è passata inosservata agli occhi di alcuni dei maggiori club di livello internazionale.

Tra questi, secondo quanto riporta ‘todofichajes’, ci sarebbe anche la Juventus di Andrea Pirlo. Il contratto del calciatore, però, è di lunga durata, in scadenza nel giugno del 2025 e il prezzo è in salita: ora serviranno, infatti, 30 milioni di euro per strappare il calciatore al Porto. Vedremo se la Juventus deciderà di effettuare un investimento tanto importante per dare qualità al suo centrocampo o punterà su altri profili.