La Juventus pensa al prossimo calciomercato e vuole svoltare il centrocampo: big nel mirino, si pensa allo scambio più soldi

È una stagione difficile quella che sta vivendo la Juventus, che non sta riuscendo a rispettare del tutto gli obiettivi prefissati la scorsa estate. I bianconeri hanno effettuato una sorta di rivoluzione che però non sembra aver portato i frutti sperati, visto che l’eliminazione in Champions League agli ottavi di finale contro il Porto peserà parecchio sulle valutazioni di questa annata.

Anche in campionato il cammino sembra tutt’altro che semplice, visto che l’Inter è ormai a ben dieci punti di distacco dai bianconeri. Negli ultimi nove anni la ‘Vecchia Signora’ non si era mai ritrovata in una situazione simile in campionato in questo periodo e la rimonta appare molto difficile. C’è una gara in meno rispetto all’Inter ma non basta: serve anche una serie di vittorie consecutive per riaprire la lotta scudetto.

Calciomercato Juventus, obiettivo Aouar: sul piatto può esserci Douglas Costa

La società sa che qualcosa non va e continua a lavorare sul calciomercato per effettuare dei cambi nella prossima annata. Nel mirino potrebbe esserci sicuramente un nuovo centrocampista, vi sto che il reparto di metà campo sembra essere quello con maggiori difficoltà. Il nome caldo continua a essere Houssem Aouar del Lione, che era stato seguito anche l’estate scorsa prima di decidere di investire su Federico Chiesa.

Il francese ha una valutazione di circa 50 milioni di euro e la Juventus potrebbe fare un tentativo inserendo dei calciatori in uscita. Uno di questi potrebbe essere Douglas Costa, che rientrerà dal prestito a giugno e ha un valore di 25 milioni di euro. Il brasiliano più un conguaglio potrebbero convincere il Lione a cedere uno dei suoi principali elementi del centrocampo.

Douglas Costa sta vestendo la maglia del Bayern Monaco ma il suo trasferimento è avvenuto in prestito, per questo rientrerà a Torino in estate e successivamente si vedrà cosa fare per il suo futuro.