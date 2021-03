Felipe Caicedo entra e regala la vittoria alla Lazio di Simone Inzaghi contro un agguerrito Crotone

La Lazio torna alla vittoria in campionato, se pur con non poche difficoltà, contro un agguerrito Crotone. Vince 3-2 all’Olimpico grazie ai suoi centrocampisti e al solto Felipe Caicedo che nei momenti decisivi difficilmente non risponde presente. La gara la sblocca Sergej Milinkovic-Savic su un cross perfetto di Radu. Il Crotone trova il pareggio con Simy che si conferma l’anima del club calabrese. I biancocelesti non si scompongono e ritrovano il vantaggio con Luis Alberto che sfrutta il servizio di Immobile per bucare Cordaz.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, addio a sorpresa | Lo vuole Ancelotti

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Tentativo di scambio

Lazio-Crotone 3-2 | Caicedo regala i 3 punti a Inzaghi

Nel secondo tempo i rossoblu tornano in partita con il calcio di rigore trasformato da Simy che si toglie la soddisfazione di siglare una doppietta all’Olimpico. La Lazio fatica a ritrovare il vantaggio, Immobile non riesce ad essere incisivo come al solito sotto porta e anche Correa fatica a trovare il lampo di genio. La svolta arriva quando Simone Inzaghi inserisce Caicedo che si dimostra ancora una volta l’uomo della provvidenza per la Lazio e segna il gol decisivo che regala tre punti preziosissimo al club bianco celeste, soprattutto perché metteranno pressione al Napoli che adesso ha solo un punto di vantaggio.

Tabellino marcatori:

LAZIO-CROTONE 3-2:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, doppio addio clamoroso | 116 milioni per il colpaccio

14′ Milinkovic-Savic, 29′ Simy, 39′ Luis Alberto, 50′ Simy (R), 84′ Caicedo

Classifica Serie A: Inter* 62, Milan* 56, Juventus** 52, Roma* 50, Atalanta* 49, Napoli** 47, Lazio* 46, Verona* 38, Sassuolo** 36, Sampdoria* 32, Udinese* 32, Bologna* 28, Genoa* 27, Fiorentina* 27, Spezia* 26, Benevento* 26, Cagliari* 22, Torino*** 20, Parma* 16, Crotone 15

* Una partita in meno