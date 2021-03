Inter e Milan continuano la lotta sul campo e intanto si sfidano anche all’esterno: occasione dal Real Madrid

Può essere un finale di stagione straordinario quello che si appresta a vivere l’Inter, che da ormai due mesi ha iniziato a macinare punti ogni domenica in Serie A e con le sette vittorie consecutive ha superato il Milan raggiungendo la vetta della classifica, con un distacco di ben sei punti. Sicuramente non basta per iniziare a festeggiare ma continuando così si può raggiungere il traguardo scudetto anche in anticipo.

La compagine nerazzurra vuole spodestare la Juventus dopo nove campionati vinti consecutivi. I bianconeri invece occupano attualmente la terza posizione in classifica e distano ben dieci punti dall’Inter, anche se i nerazzurri possono usufruire di una gara in più giocata fino a questo momento. La compagine allenata da Andrea Pirlo infatti deve ancora disputare la sfida contro il Napoli che può leggermente riavvicinare la ‘Vecchia Signora’ alla vetta della classifica.

Calciomercato, Inter e Milan aprono il duello per Modric a parametro zero

Mentre le squadre sono concentrare sul campo per vivere in maniera intensa questo finale di stagione, le società continuano a programmare nuovi colpi di calciomercato. Il duello tra Inter e Milan potrebbe non riguardare soltanto il campo e la lotta scudetto, ma le due dirigenze potrebbero sfidarsi anche per degli obiettivi in comune da provare ad acquistare nella sessione di calciomercato estiva.

Un’occasione potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, ci sarebbero in corso delle discussioni tra Florentino Perez e Zinedine Zidane riguardo il rinnovo di Luka Modric: il presidente vuole avere la certezza che il croato sarà all’altezza della maglia ‘Blancos’ anche per l’anno prossimo. Milan e Inter restano vigili e monitorano la situazione per preparare un assalto in caso di addio.

L’affare dunque potrebbe avvenire direttamente a parametro zero. In questa stagione Modric ha già collezionato 25 presenze in Liga e ha realizzato anche 3 reti e 2 assist.