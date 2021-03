Termina 1-1 il match tra Genoa e Udinese nel sabato sera di Serie A: al gol in apertura di Pandev risponde il rigore di De Paul

Un punto per uno per Genoa e Udinese nel sabato sera della 27esima giornata di Serie A. Una partita sempre in bilico che nonostante un secondo tempo per la maggior parte spento, ha regalato emozioni, soprattutto nel finale.

Ad aprire le marcature dopo solo otto minuti è il solito Goran Pandev, che sul cross di Strootman riesce a girarci e infilare in rete il pallone. Il gol viene convalidato dopo qualche minuto per il check del Var su un possibile tocco di mano dell’attaccante. A rispondere al gol del macedone è Rodrigo De Paul su calcio di rigore, precedentemente conquistato da Pereyra, che in area viene atterrato da Criscito. Il secondo tempo vede le due squadre fare fatica a creare occasioni, ma nel finale il Genoa ha una doppia chance per il gol del KO. Prima Zajc dribbla tutti in area e spara fuori, poi Behrami colpisce l’incrocio dei pali da posizione molto angolata. Termina 1-1 la partita, con le due squadre che di dividono la posta in palio.

Genoa-Udinese 1-1: tabellino e classifica

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman (82′ Behrami), Czyborra; Shomurodov (89′ Pjaca), Pandev (70′ Scamacca). All. Ballardini

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (64′ Makengo), Stryger-Larsen; Pereyra; Llorente (81′ Nestorovski). All. Gotti

Arbitro: Camplone

Var: Massa

Ammoniti: 10′ Pandev, 28′ Criscito, 74′ Badelj, 90′ Nestorovski

Marcatori: 8′ Pandev, 30′ De Paul (rig)

CLASSIFICA: Inter 62, Milan 56, Juventus** e Atalanta* 52, Roma 50, Napoli** 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Verona* 38, Sampdoria 32, Udinese* 33, Fiorentina* 29, Bologna 28, Genoa* 28, Spezia* 26, Benevento* 26, Cagliari 22, Torino*** 20, Parma 16, Crotone* 15.

* Una partita in più

** Una partita in meno

*** due partite in meno