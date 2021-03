L’Inter riflette sul futuro di Vidal in sede di calciomercato: il cileno potrebbe diventare pedina di scambio per un giocatore della Liga

L’Inter è oramai considerata dai più come la grande favorita per la conquista dello scudetto. La squadra sembra aver acquisito definitivamente quella consapevolezza che aveva dimostrato solo a tratti nella prima parte di stagione. Ora la classifica parla chiaro: i nerazzurri sono in testa a +10 dalla Juventus e a +6 dai cugini del Milan. Importantissima anche l’ultima vittoria a San Siro contro l’Atalanta, che ha permesso di mantenere una distanza considerevole, soprattutto, dai rossoneri. La società può essere solo che soddisfatta di questi risultati, ma non perde di vista il calciomercato al fine di farsi trovare pronta anche per il prossimo anno. In particolare, un centrocampista della rosa potrebbe dire addio e ci sarebbero rilevanti novità a questo proposito.

Calciomercato Inter, Vidal ai saluti: scambio con William Carvalho

Sembra non avere rivali l’Inter in Serie A. Gli uomini di Conte hanno vinto diversi match di elevato spessore, come quelli con Juventus, Napoli, Milan ed Atalanta. C’è da considerare, poi, che i nerazzurri possono concentrarsi solo su questo impegno, essendo stati eliminati nelle altre competizioni. La società, inoltre, continua ad osservare temi legati al calciomercato.

In particolare, potrebbe dire addio al gruppo la prossima estate Arturo Vidal. Il giocatore ha un rapporto speciale con il tecnico (dopo il passato condiviso alla Juve), ma dal suo arrivo ha deluso non poco le aspettative. Secondo quanto riferisce il sito ‘Fichajes.net’, inoltre, pare che il club milanese sia disposto ad offrire il cartellino del cileno per arrivare a William Carvalho, centrocampista in forza al Real Betis.

La valutazione del portoghese si aggira sui 20 milioni di euro, mentre quella dell’ex Bayern sui 6. I lombardi è possibile propongano uno scambio tra i due calciatori più una parte cash di 14 milioni. Una condizione fondamentale, però, affinché possa avvenire questo affare è la riduzione dello stipendio del 33enne. Vidal, infatti, guadagna 6,5 milioni a stagione, senz’altro troppi per le casse spagnole. Nei prossimi mesi, le dirigenze potrebbero approfondire il discorso.