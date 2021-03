Il Barcellona mostra interesse per Matthijs de Ligt, considerato incedibile dalla Juventus: i bianconeri provocano con una proposta di scambio shock

Il calciomercato estivo si avvicina e le big europee iniziano a pianificare le mosse. La situazione economica precaria e la crisi generale potrebbero portare a valutare diversi scambi tra giocatori top. L’ultima suggestione, a tal proposito, arriva dalla Spagna, con il Barcellona a caccia di un difensore centrale. Gli occhi sono puntati su Matthijs de Ligt, ma l’operazione potrebbe coinvolgere altri calciatori.

Calciomercato Juventus, scambio alla pari con il Barcellona

Il Barcellona necessita di un difensore per la prossima stagione. Il nome di Alaba non soddisfa a pieno l’ambiente e – secondo quanto riferito da Francesc Aguilar – gli occhi blaugrana potrebbero orientarsi su Matthijs de Ligt. Il giornalista de ‘Il Mundo Deportivo valuta l’olandese – contratto con la Juventus fino al 2024 – uno dei migliori U21 nel suo ruolo. Trattare con i bianconeri non sarà semplice, ma il Barcellona potrebbe offrire uno scambio alla pari con Griezmann, in uscita.

Entrambi i giocatori sono valutati 90-100 milioni: uno scambio alla pari con plusvalenze annesse per entrambi i club. La Juventus, però, non sarebbe interessata al francese: l’ex Atletico Madrid ha uno stipendio troppo alto che si aggira attorno ai 17-18 milioni a stagione. L’idea dei bianconeri è quella di arrivare a Frenkie de Jong, considerato però incedibile dal Barcellona. Il centrocampista classe 1997 ha un contratto in scadenza nel 2026. La palla passa agli spagnoli che dovranno prendere una scelta: tenere de Jong, o privarsene, in modo da assicurarsi il talento in difesa di cui hanno tanto bisogno.